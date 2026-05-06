В Дагестане зажгли самый южный Вечный огонь страны. Акция состоялась в селе Сергокал Сергокалинского района в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Мемориальный комплекс населенного пункта вошел в число 12 объектов, где в один день дали старт огням памяти в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы».

На видеосвязи с участниками мероприятия находился заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он и дал команду на зажжение огня.

От Дагестана на площадке присутствовали глава Сергокалинского района Арсен Магомедов, депутат Али Багомедов, представители МВД республики, участники специальной военной операции и местные жители.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru