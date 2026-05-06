Реконструкция участка трассы «Кавказ» началась в Невинномысске

На федеральной трассе «Кавказ» в Невинномысске начались работы по реконструкции участка дороги. После обновления она станет четырехполосной, что должно заметно увеличить ее пропускную способность.

Об этом сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков. По его словам, существующая дорога уже не справляется с нагрузкой – двух полос для интенсивного потока транспорта недостаточно.

Этот участок связывает Невинномысск, Кавказские Минеральные Воды, восточные районы края и Ставрополь. Кроме того, он входит в крупный транспортный коридор юга России и Северного Кавказа, что делает его стратегически важным.

«Модернизация дороги напрямую скажется на улучшении логистики к Невинномысску: ускорится доставка грузов, сократятся издержки для бизнеса, а поездки станут комфортнее и безопаснее для всех», – поделился Михаил Миненков.

