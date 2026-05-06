Администрацию Ставрополя могут оштрафовать за нарушения при закупке на 50 млн

Администрация Октябрьского района Ставрополя допустила нарушения при проведении закупки на благоустройство туристического центра города. Речь идет о первом этапе работ в рамках туристского кода центра краевой столицы. Сумма контракта составила 50 млн рублей.

На действия заказчика пожаловались три хозяйствующих субъекта. В извещении, которое разместила администрация, закупка была обозначена просто как выполнение работ. Однако из сметы, приложенной к документации, следовало, что в рамках контракта также предусмотрена поставка конкретных товаров – например, камер видеонаблюдения, сетевого видеорегистратора и другого оборудования. Это меняет суть закупки.

«В извещении, размещенном администрацией, закупка была обозначена как выполнение работ. Однако из локально-сметного расчета, приложенного к документации, следует, что в рамках контракта также предусмотрена поставка конкретных товаров (например, камер видеонаблюдения, сетевого видеорегистратора и иного оборудования)», – рассказали в УФАС по СК.

По закону, если в контракте есть поставка товаров из иностранных государств, заказчик обязан установить в извещении соответствующие ограничения допуска. Администрация этого не сделала.

Кроме того, в описании объекта закупки отсутствовала информация о поставляемом оборудовании и нужных кодах ОКПД2 – это прямое нарушение закона о контрактной системе. По итогам проверки администрации Октябрьского района выдали предписание – внести изменения в документацию. Должностным лицам, которые допустили нарушения, теперь грозят штрафы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru