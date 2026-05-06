Президент присвоил бывшему министру культуры Ставрополья почетное звание. Фото: соцсети Татьяны Лихачевой

Президент России Владимир Путин присвоил бывшему министру культуры Ставропольского края Татьяне Лихачевой почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Указ главы государства от 4 мая 2026 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Лихачева возглавляла краевое министерство культуры с апреля 2013 года. Она курировала сферу искусства, культурные учреждения и развитие профильных проектов на территории региона. В апреле 2026 года она покинула свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Владимиров 23 апреля. Кадровое решение связано с истечением срока полномочий руководителя ведомства.

Татьяна Лихачева родилась 4 апреля 1962 года в городе Полевском Свердловской области. За свою карьеру она успела поработать воспитателем, учителем, заместителем директора школы и главой управления образования администрации Ставрополя. В 2013 году заняла пост министра культуры Ставропольского края.

