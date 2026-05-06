Подрядчика на Ставрополье осудили за аферу на 15,5 млн при ремонте дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Буденновске на Ставрополье суд вынес приговор директору строительной компании, которого признали виновным в крупном мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов. Ущерб бюджету превысил 15,5 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре, между администрацией округа и фирмой были заключены контракты на ремонт дорог и укладку тротуарной плитки. Однако подрядчик фактически не выполнил часть работ и использовал материалы дешевле заявленных.

При этом он оформил акты приемки и справки о стоимости работ с заведомо ложными сведениями, что позволило получить оплату из бюджета.

«Он признан виновным по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах)», – сообщили в прокуратуре СК.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также учитывалась позиция государственного обвинителя. Приговор пока не вступил в законную силу.

