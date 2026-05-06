В аэропорту Минеральных Вод задерживаются 11 рейсов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В аэропорту Минеральных Вод 6 мая задерживаются 11 рейсов – восемь на прилет и три на вылет. Время задержки варьируется от нескольких десятков минут до 12 часов. Кроме того, отменены четыре рейса в Москву и из Москвы.

Из восьми задержанных рейсов на прилет самолеты должны прибыть из Уфы, Казани, Еревана, Антальи, Самары, Тель-Авива и два рейса из Москвы. Самая значительная задержка – у рейса из Уфы. Он должен был прилететь в 01:00, но ожидается в 14:47.

На вылет из аэропорта Минеральных Вод задерживаются три рейса – два в Москву и один в Анталью. Рейс в Анталью был запланирован на 14:50, но вылетит только в 02:25 ночи следующего дня – задержка составит почти 12 часов.

Помимо задержек, есть и отмененные рейсы. На вылет отменены два рейса в Москву, на прилет – также два рейса из столицы. В аэропорту Ставрополя задерживается только один самолет на прилет из Москвы. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию и следить за онлайн-табло.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru