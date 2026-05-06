В Невинномысске в ДТП с тремя машинами пострадали четыре человека. Фото: Госавтоинспекция СК

В Невинномысске в ДТП с тремя машинами пострадали четыре человека. Сегодня, 6 мая, около 11:40 на 242-м километре трассы «Кавказ» 42-летний водитель «ВАЗ 2107» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ниссан» и «Кадиллак».

В результате ДТП в городскую больницу госпитализировали водителя отечественной легковушки, двоих его пассажиров и водителя «Ниссана». Все пострадавшие – с травмами разной степени тяжести.

Автоинспекторы выяснили, что мужчина, управлявший ВАЗом, вообще не имеет водительского удостоверения. При этом в апреле этого года его уже привлекали к административной ответственности – он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Суд тогда назначил ему 10 суток ареста. Сейчас у водителя взяли биологическую жидкость для установления возможного опьянения.

«Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников ДТП устанавливается», – добавили в Госавтоинспекции СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru