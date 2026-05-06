Около 10 тысяч ставропольцев вышли «Навстречу Победе»

В Ставропольском государственном аграрном университете прошел интерактивный патриотический проект «Навстречу Победе», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали около 10 тысяч человек.

Проект объединил различные форматы работы, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений. На территории университета работали около 20 тематических площадок, посвященных событиям военных лет и современным страницам истории. Организаторы создали условия для глубокого погружения в исторический материал через личное участие и практическое взаимодействие.

Кульминацией программы стал митинг-концерт у обелиска «Вечная слава» с возложением цветов. В мероприятии приняли участие ветераны, Герои России, представители региональных и муниципальных органов власти, военнослужащие, руководители общественных объединений и образовательных организаций. Торжественную атмосферу подчеркнул военный оркестр.

Отдельное направление проекта составили образовательные и технические мероприятия. Состоялся чемпионат по управлению беспилотниками, была развернута масштабная выставка вооружения и военной техники разных периодов. Посетители смогли ознакомиться с образцами советского оружия, современными разработками, трофейными беспилотниками и специализированными тренажерами. Также были представлены ретроавтомобили и военная техника при содействии воинских подразделений. В течение дня работали полевая кухня, тематические мастер-классы и пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

«В этот день мы с особым трепетом обращаемся к нашим дедам и прадедам, которые на фронте и в тылу ковали Победу, ставшую символом беспрецедентного мужества, героизма и величия нашего народа. И сегодня наша молодежь должна понимать, что они, их дети и внуки не должны позволять побежденным диктовать свою волю победителям. Мы никому не позволим осквернить память о Великой Победе и наших ветеранах», — отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.