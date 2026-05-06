Бастрыкин поручил проверить ветхую больницу в Светлограде

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителя Ставрополья о состоянии больницы в Светлограде. Он рассказал, что на протяжении длительного времени здание медицинского учреждения находится в ветхом состоянии – кирпичная кладка фасада и облицовочные материалы осыпаются, стены и потолочные перекрытия деформированы.

Кроме того, вход в женскую консультацию и отделение медико-социальной экспертизы не оборудован пандусом, что создает серьезные трудности для маломобильных граждан. В больнице, включая отделение рентгенологии и детскую поликлинику, отсутствует современное оборудование. Лечебное учреждение также надлежащим образом не обеспечивается медицинскими изделиями и расходными материалами.

Обращения в различные инстанции результатов не принесли – мер к разрешению проблем не принимается. Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о промежуточных результатах и принятом решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

