Историю бойца СВО со Ставрополья рассказали в проекте ко Дню Победы. Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в Ставропольском крае

Историю ставропольского участника СВО Сергея Телегусова включили в федеральный медиапроект «Наследники Победителей». Акция приурочена ко Дню Победы и уже в третий раз объединяет рассказы о героях прошлого и настоящего.

Проект реализует Государственный фонд «Защитники Отечества». Его цель – сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны и показать, как их подвиг продолжают потомки. В регионах публикуют истории участников спецоперации и их семей, включая архивные фотографии и видео.

«Наш долг как потомков героического поколения – быть едиными и с гордостью нести знамя Великой Победы», – рассказала председатель фонда Анна Цивилева.

Одной из таких историй стал путь Сергея Телегусова. Его военная карьера началась в 2007 году со срочной службы в учебном центре ВДВ, позже он подписал контракт. За годы службы участвовал в миротворческой миссии в зоне грузино-осетинского конфликта, контртеррористических операциях на Северном Кавказе и выполнял задачи в Сирии.

В 2023 году он отправился в зону СВО, где получил два ранения. Реабилитация оказалась длительной – больше года он передвигался на костылях, восстановление продолжается до сих пор.

Выбор профессии во многом определила семейная история. Три прадеда Сергея воевали в годы Великой Отечественной. Один из них дошел до Победы, другой пропал без вести на Курской дуге, третий участвовал сразу в двух войнах. В семье сохраняется традиция – каждый год 9 Мая собираться вместе и вспоминать подвиги предков.

После возвращения Сергей прошел обучение по программе «Герои Ставрополья». Сейчас он участвует в общественной жизни и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru