НовостиОбщество6 мая 2026 13:50

Более 140 самозанятых на Ставрополье начали платить взносы за больничные

С 2026 года они могут получать выплаты при временной нетрудоспособности
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года самозанятые жители Ставрополья получили право на оплату больничных листов. Для этого нужно зарегистрироваться в отделении СФР по краю и перечислять ежемесячные взносы. Уже более 140 человек начали это делать.

Самозанятый гражданин самостоятельно выбирает страховую сумму, от которой будут зависеть будущие выплаты. Доступно два варианта – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Чем выше выбранный уровень, тем больше будет выплата при болезни.

Менять сумму можно не чаще раза в год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. В месяц нужно платить либо 1 344 рубля, либо 1 920 рублей. Можно также внести часть суммы сразу – 16 128 или 23 040 рублей.

«Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов», – сообщили в отделении СФР по СК.

Размер самого больничного рассчитывается с учетом страхового стажа и продолжительности уплаты взносов. Как только право наступит, отделение СФР пришлет уведомление. Такие же сообщения будут направляться после каждого закрытого больничного.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в приложении «Мой налог» или в клиентских службах Отделения СФР. Программа действует только для случаев временной нетрудоспособности и не распространяется на декретные выплаты – пособия по беременности и родам или по уходу за детьми до полутора лет.

