Глазные болезни все чаще диагностируют у молодых россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глазные болезни все чаще диагностируют у молодых россиян. Раньше с синдромом сухого глаза сталкивались в основном к 40 годам, а сегодня на него жалуются пациенты в возрасте от 15 до 25 лет. Об этом рассказали в издании BFM Кубань.

Катаракту и глаукому тоже находят у молодежи, хотя еще несколько лет назад их считали болезнями пенсионеров. Офтальмологи винят цифровую нагрузку, раннее знакомство с гаджетами и нехватку витаминов.

Среди ключевых причин – долгие часы перед экранами компьютеров, ноутбуков и смартфонов. Дети и подростки проводят за ними по 6-8 часов ежедневно, причем планшеты у многих появляются уже в два-три года.

Постоянный фокус взгляда на близком расстоянии перегружает аккомодацию глаза и провоцирует развитие близорукости. А редкое моргание в сочетании с сухим воздухом в помещениях ведет к раннему появлению синдрома сухого глаза, который может вызвать светочувствительность, повреждение роговицы и падение зрения.

«Еще несколько лет назад многие опасные заболевания глаз, включая катаракту и глаукому, в основном диагностировали у людей старше шестидесяти лет», – пояснила врач-офтальмолог Дарья Плюгачева.

Дополнительный удар по глазам наносит дефицит витамина B12 и связанная с ним анемия. При низком гемоглобине ткани испытывают кислородное голодание, и особенно чувствительная к этому сетчатка дает ощущение пелены и размытости. Также сказываются недостаток сна, малое время на улице и нехватка естественного солнечного света, который важен для развития детского организма и глаз в частности.

Специалисты советуют проходить плановые осмотры у офтальмолога не реже раза в год, даже если нет жалоб. Особенно это касается тех, кто проводит за экранами более нескольких часов в день. Регулярное измерение внутриглазного давления и осмотр глазного дна помогают выявить глаукому на ранней стадии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru