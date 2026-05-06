В Кургане за теракт на железной дороге арестовали двоих подростков

Юным фигурантам грозят огромные тюремные сроки.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России официально предъявили обвинение двум 16-летним жителям Курганской области.Как сообщили коллеги из медиахолдинга «Область 45», подростки стали фигурантами уголовного дела о террористическом акте, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По информации следствия, в октябре 2025 года несовершеннолетние, действуя по наущению анонимного заказчика, связались с ним через мессенджер. За поджог железнодорожного оборудования в Кургане им было обещано вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Задержание подростков прошло в при взаимодействии следователей СК и оперативников УФСБ России.

В ходе расследования уже проведены обыски и допросы, назначен ряд экспертиз. Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению личностей и местонахождения организаторов преступления.

В СК России особо подчёркивают, что зарубежные спецслужбы не прекращают попыток вербовки российских подростков для совершения диверсий. Используя соцсети и мессенджеры, злоумышленники манипулируют несовершеннолетними, вовлекая их в особо тяжкие преступления ради лёгкого заработка.

Следственный комитет напоминает: за преступления террористической направленности предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Родителям настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и контролировать активность детей в интернете.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru