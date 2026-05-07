Ветераны Великой Отечественной войны в КБР к 9 мая получили по 200 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Кабардино-Балкарии ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших воинов получили единовременные выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

По его словам, каждому ветерану и вдове было перечислено по 200 тысяч рублей. Такое решение было принято по итогам совещания с главами администраций городов и районов КБР. Выплаты произведены в преддверии праздника, как это было и в предыдущие годы.

Коков также отметил, что в этом году в республике не будут проходить массовые шествия. Однако в Нальчике и других муниципалитетах состоятся все основные праздничные мероприятия и акции, посвящённые 9 Мая.

«Они должны пройти на высоком организационном уровне. Особое внимание будет уделено мерам безопасности», – рассказал он.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru