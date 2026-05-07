Беспилотная опасность действует на Ставрополье восемь часов. Режим ввели в 00:30 ночью 7 мая. Об этом в своих соцсетях написал губернатор края Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Во время действия беспилотной опасности необходимо укрыться в помещении без окон и с несущими стенами. Также возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

Режим также объявили в Дагестане, КБР и Северной Осетии.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru