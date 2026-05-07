В ДТП с трактором на Ставрополье пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция СК

В Кочубеевском округе Ставрополья вечером 6 мая произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. 30-летний водитель «ВАЗ 2114» двигался со стороны Черкесска в направлении Невинномысска и не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего трактора «МТЗ-80». В результате произошло столкновение, оба человека в легковушке получили травмы.

Авария случилась около 22:15 на 13-м километре подъездной дороги от федеральной трассы «Кавказ» к городу Черкесску. За рулем ВАЗа находился 30-летний мужчина, вместе с ним в машине ехала 49-летняя женщина. Оба пострадали, их госпитализировали в больницу Невинномысска. Тракторист, 42-летний мужчина, не пострадал.

Автоинспекторы установили, что водитель легковушки имеет стаж вождения 13 лет. За это время он девять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Обоих водителей проверили на состояние опьянения – они оказались трезвыми.

«Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка», – добавили в Госавтоинспекции СК.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru