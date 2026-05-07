Лук, гречка и курица подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье за неделю с 28 апреля по 4 мая выросли цены на ряд продуктов. Больше всего подорожал репчатый лук – в среднем до 47 рублей за килограмм, что на 4,75% выше, чем неделей ранее. Такие данные приводит Северо-Кавказстат в рамках еженедельного мониторинга цен.

Среди продуктов, которые выросли в цене, оказались гречка и курица. Гречка подорожала до 69 рублей за килограмм (+2,13%),курица – до 232 рублей (+1,30%). Печенье теперь стоит около 294 рублей за килограмм (+2,17%), яблоки – 158 рублей (+1,96%), а маргарин – 313 рублей (+1%).

Немного выросли цены на мясо. Говядина в среднем подорожала до 751 рубля за килограмм (+0,99%), свинина – до 475 рублей (+0,45%), баранина – до 880 рублей (+0,64%).

Из молочной продукции подорожали сметана – до 378 рублей за килограмм (+0,52%), молоко – до 133 рублей за литр (+0,29%) и сливочное масло – до 1257 рублей за килограмм (+0,32%).

Килограмм свежих огурцов обходится покупателям в среднем в 165 рублей, за неделю цена упала сразу на 11,09%. Помидоры подешевели до 251 рубля за килограмм (-9,89%), картофель – до 57 рублей (-2,82%), свекла – до 43 рублей (-1,67%). Снизилась и стоимость куриных яиц: десяток теперь стоит в среднем 113 рублей, что на 2,49% дешевле прошлой недели.

Кефир подешевел до 109 рублей (-0,13%), а твердые и полутвердые сыры – до 878 рублей за килограмм (-1,20%). Среди круп и бакалеи сильнее всего снизились цены на рис – до 106 рублей за килограмм (-3,50%), макароны – до 128 рублей (-1,55%) и чай – до 1302 рублей (-1,24%).

