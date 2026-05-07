Программу празднования Дня Победы опубликовали в Ставрополе

В Ставрополе ко Дню Победы подготовили праздничную программу. В городе пройдут концерты, патриотические акции, творческие фестивали и памятные церемонии. Основные мероприятия запланированы на 8 и 9 мая.

Праздничные события начнутся уже 8 мая. В 15:00 в библиотеке №14 пройдет мастер-класс «Открытка ко Дню Победы». Участники смогут сделать тематические открытки своими руками. В 16:00 сразу на нескольких площадках начинаются мероприятия – в ДК «Ставрополец» состоится концерт «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты!», а на Александровской площади пройдет интеллектуальная игра «Наша Победа».

В 16:30 в МКДЦ «Пионер» начнется концерт «Победный май». Завершится вечер праздничной программой «Моя весна, моя Победа» в сквере на проспекте Юности. Она начнется в 18:30, для гостей также будет работать полевая кухня.

Главные мероприятия пройдут 9 мая. В 08:30 у мемориала «Вечная Слава» состоится церемония возложения цветов. В 10:00 на площади Ленина начнется военный парад, а следом – шествие «Бессмертного полка». С 10 утра день открытых дверей пройдет в музее «Память».

В 11:00 на Александровской площади пройдет концерт «Этот День Победы». В это же время на Крепостной горе начнется праздничная программа «Слава тебе, победитель-солдат!» с полевой кухней. В полдень здесь выступит сводный детский хор Ставропольского края «Поющая юность Ставрополья».

В течение дня концерты и тематические программы также пройдут в Центральном парке, парке Победы, на площади Святого князя Владимира и в городских скверах. Для жителей подготовили фестиваль свободного творчества «Сияй, Победа!», выступления творческих коллективов и праздничные концерты.

Завершатся торжества вечерними программами на Крепостной горе. Полную афишу мероприятий опубликовала администрация Ставрополя.

Ранее стали известны дороги, которые перекроют на время празднования 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru