Изменения затронут центр города и прилегающие районы

В Ставрополе на время празднования 9 Мая введут масштабные ограничения движения – часть улиц закроют почти на сутки, а некоторые участки перекроют уже с вечера 8 мая. Изменения затронут центр города и прилегающие районы.

Как сообщили в администрации, меры связаны с проведением мероприятий к 81-й годовщине Победы. Ограничения будут действовать для обеспечения безопасности. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации.

Основные перекрытия будут действовать 9 мая с 06:00 до 23:59. Отдельные участки закроют раньше – с 20:00 8 мая и до конца дня 9 мая.

Где перекроют дороги 8 мая 2026

– улица Маршала Жукова (от Ленина до М. Морозова);

– улица Суворова (от проспекта К. Маркса до Ставропольской);

– улица Ставропольская (от Суворова до Подгорной).

Отдельные участки закроют раньше – с 20:00 8 мая и до конца дня 9 мая

Где перекроют дороги 9 мая 2026

– улица Дзержинского (от Пушкина до Р. Люксембург);

– улица М. Морозова (от Пушкина до Маршала Жукова);

– улица Маршала Жукова (от Ленина до Дзержинского);

– улица Советская;

– улица Булкина;

– проспект Октябрьской Революции;

– улица Артема (от Ленина до Дзержинского);

– проспект К. Маркса (от Голенева до Октябрьской Революции);

– улица Суворова (от проспекта К. Маркса до Ставропольской);

– улица Р. Люксембург (от Дзержинского до К. Маркса);

– улица Кавалерийская (от Дачной до Дзержинского);

– улица Ставропольская (от Суворова до Подгорной);

– проспект Российский (от Западного обхода до Тухачевского);

– улица генерала Маргелова;

– улица Ивана Щипакина;

– улица Матроны Наздрачевой;

– улица Павла Буравцева;

– подъездные дороги к площади князя Владимира.

Для объезда водителям предлагают альтернативные маршруты

Для объезда водителям предлагают альтернативные маршруты: улица Ленина, Голенева, Маяковского, Ломоносова, Комсомольская (от Р. Люксембург до переулка Чкалова), Р. Люксембург (от Ленина до Дзержинского), Дзержинского (от Пушкина до Краснофлотской), Войтика, Гражданская, Орджоникидзе, Западный обход, проспект Российский (от Тухачевского до Перспективной).

Власти просят жителей учитывать изменения при планировании поездок

Кроме того, на время ограничений приостановят движение троллейбусов по маршрутам №№1, 2, 4 и 9. На улицах установят дополнительные дорожные знаки и информационные панели, а также выставят ограждения. Власти просят жителей учитывать изменения при планировании поездок и по возможности выбирать общественный транспорт или альтернативные маршруты.

Напомним, ранее в центре города уже вводили временные перекрытия из-за подготовки к празднованию – ограничения запланированы 2,5,6 и 7 мая.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru