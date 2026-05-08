Аэропорты Ставрополья остановили работу из-за атаки БПЛА на Ростов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 8 мая в Ставропольском крае временно приостановили работу аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели после атаки беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Именно этот центр отвечает за управление воздушным движением на юге страны. После происшествия пришлось оперативно менять схемы работы авиасообщения сразу в нескольких регионах.

Как сообщили в Минтрансе России, персонал центра не пострадал. Сейчас специалисты проверяют работоспособность оборудования и корректируют дальнейшую работу воздушного движения.

Помимо Ставрополя и Минеральных Вод ограничения также вводились в аэропортах Владикавказа, Махачкалы, Магаса, Грозного, Нальчика, Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Сочи и Элисты. Из-за ситуации авиакомпаниям и аэропортам пришлось срочно менять расписание рейсов. Работу координируют Минтранс России и Росавиация.

Информации о пострадавших не поступало. Пассажирам рекомендуют следить за обновлением расписания и уточнять статус рейсов у авиакомпаний и в аэропортах.

