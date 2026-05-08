Стали известны рейсы, отмененные в аэропорту Минвод после атаки БПЛА на Ростов

В аэропорту Минеральных Вод 8 мая отменили несколько рейсов на вылет и прилет после ограничений, введенных из-за атаки беспилотников на центр управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. Из-за этого на юге страны начали срочно менять схемы воздушного движения и расписание рейсов.

Под отмену в Минводах попали рейсы в Стамбул, Ереван, Самару и Сочи. Также были отменены два рейса в Санкт-Петербург. Не состоялись и несколько прилетов в Минеральные Воды. В аэропорту не приняли рейсы из Сочи, Еревана, Самары, Стамбула и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Среди отмененных вылетов:

– 6073 Минеральные Воды – Стамбул;

– 6029 Минеральные Воды – Ереван;

– 6317 Минеральные Воды – Самара;

– 6119 Минеральные Воды – Сочи;

– 6356 и 6354 Минеральные Воды – Санкт-Петербург.

Отменены и рейсы на прилет:

– 6190 и 6120 из Сочи;

– 6030 из Еревана;

– 6318 из Самары;

– 6074 из Стамбула;

– 6355 и 6353 из Санкт-Петербурга.

Актуальную информацию о рейсах пассажирам рекомендуют уточнять в аэропорту и у авиаперевозчиков.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru