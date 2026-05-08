Перед 9 Мая в Ставрополе проверили Вечный огонь

В Ставрополе перед празднованием Дня Победы провели плановую проверку мемориала «Огонь Вечной Славы». Специалисты обследовали систему газоснабжения и убедились, что Вечный огонь продолжит работать бесперебойно.

Во время обслуживания сотрудники проверили подводящие коммуникации, очистили горелку, осмотрели запорные механизмы и отрегулировали высоту пламени. На время работ огонь временно перенесли на специальный постамент, чтобы сохранить непрерывность горения.

«Несмотря на краткость работ – всего считанные часы – было критически важно не допустить угасания пламени, которое олицетворяет нашу вечную признательность ветеранам и связь времен», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

После завершения технических процедур сотрудники администрации Октябрьского района привели в порядок металлическую звезду мемориала. Для обновления покрытия использовали термостойкую эмаль.

Мемориал «Огонь Вечной Славы» открыли в Ставрополе в октябре 1967 года. Пламя для него доставили из Ленинграда от Вечного огня на Марсовом поле. С тех пор, включая 2026 год, мемориал ни разу не оставался без огня.

