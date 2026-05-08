Шесть рейсов отменили в аэропорту Ставрополя

Утром 8 мая аэропорт Ставрополя столкнулся с массовыми изменениями в расписании. Шесть рейсов отменили, еще четыре задерживаются на несколько часов.

Причина – временная приостановка работы аэропортов в нескольких регионах юга России после атаки БПЛА на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Именно этот центр отвечает за управление воздушным движением на юге страны.

На вылет из Ставрополя отменены три рейса – два в Москву и один в Екатеринбург. Задерживается вылет рейса в Москву и в Санкт-Петербург.

На прилет также отменены три рейса – два из Москвы и один из Екатеринбурга. Задерживаются два рейса – из столицы и из Санкт-Петербурга.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло и уточнять статус своих рейсов у авиаперевозчиков и в справочных службах аэропортов. Сейчас специалисты проверяют работоспособность оборудования и корректируют дальнейшие схемы работы авиасообщения.

Помимо Ставрополя ограничения на прием и выпуск самолетов временно вводились в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Махачкалы, Магаса, Грозного, Нальчика, Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Сочи и Элисты.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru