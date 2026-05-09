Глава Ставрополья поздравил жителей региона с Днем Победы

Фото: соцсети губернатора СК.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал в своих соцсетях поздравление всем землякам с Днем Победы. Он обратился в первую очередь, к ветеранам и их родным.

«Девятое Мая – особый день для каждого из нас. День памяти, благодарности и гордости за нашу страну. За людей, которые выстояли в самой тяжелой войне, разгромили фашизм, подняли Родину из военных руин и передали ее нам», – написал он в обращении.

По его словам, это герои не из книг, а простые люди, которые были с нам – родные и близкие.

«В каждой семье хранят память о своих ветеранах. Мы передаем ее нашим детям. А они передадут своим. И пока это так, мы являемся наследниками победителей, народом-победителем», – написал глава края в своем поздравлении.

Между тем, в ночь с 8 на 9 мая в регионе объявлялась беспилотная опасность. Ее режим продлился около четырех часов.

