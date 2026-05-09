Почти четыре часа продлился режим беспилотной опасности в ночь с 8 на 9 мая

Жителям региона напоминают: БПЛА нельзя снимать и публиковать в сети видео полетов и падений.

Почти четыре часа продлился режим беспилотной опасности на Ставрополье в ночь с 8 на 9 мая. Сообщение о начале угрозы поступило в соцсетях губернатора края Владимира Владимирова в 02.57 по мск. Отбой был объявлен в 06.45 мск.

Между тем, жителям региона напоминают: БПЛА нельзя снимать и публиковать в сети видео полетов и падений. При обнаружении аппарата необходимо сразу позвонить по номеру 112 и сообщить подробности о времени и месте происшествия.

Сегодня одно из ключевых мероприятий Дня Победы – военный парад. В этом году его формат в целях безопасности частично трансформировали (с этой же целью вводится ограничение движения).

Напомним, ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в Ставрополе в очном формате. А центральный парад традиционно состоится на площади Ленина.

danil.yurkov@phkp.ru