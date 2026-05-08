В 2026 года исполняется 81 год со Дня Победы в Великой Отечественной войне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Одно из ключевых мероприятий Дня Победы – военный парад (полная программа опубликована по ссылке). В 2026 году его формат частично трансформировали в целях безопасности (с этой же целью вводится ограничение движения). «КП-Северный Кавказ» расскажет, что именно изменилось, и проведет прямую онлайн-трансляцию парада Победы 9 мая 2026 года в Ставрополе на площади Ленина. Видеоплеер размещен в конце статьи.

«Приняли решение: шествие в краевом центре состоится без прохождения колонны военной техники. Это необходимая мера, продиктованная текущей обстановкой», – поделился за несколько дней до праздника губернатор региона Владимир Владимиров.

На главную площадь Ставрополя выйдут участники спецоперации, военнослужащие 7-й Краснодарской Краснознаменной военная база , 90-й зенитной ракетной бригады, 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, курсанты Института федеральной службы безопасности Российской Федерации и Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, сотрудники Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, представители Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска, включая потомков бойцов, воевавших в легендарной дивизии генерала Доватора.

Сопровождать проход пеших расчетов будет колокольный звон и мелодии в исполнении сводного военного оркестра Ставропольского гарнизона.

После окончания марша зрителей ждет вынос самой большой в мире копии Знамени Победы площадью 1500 кв. м и финиш 16-го автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая». В этом году его участники проехали более 12 тысяч километров, связав нитью памяти города и села Ставрополья, Южного и Северо-Кавказского федерального округов, Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Запланированы также массовый «Вальс Победы» и проход колонны «Бессмертного полка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Парад Победы пройдет без техники и кадетов, но с включениями из зоны СВО: объясняет полковник Баранец