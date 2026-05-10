В День Победы в Железноводске заложили новый храм

Закладка храма прошла в районе Капельница. Фото: соцсети главы Железноводска

В День Победы в Железноводске состоялась закладка первого камня нового храма. Он будет располагаться в жилом районе Капельница.

«Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский благословил на закладку камня для строительства храма «Святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского», - сообщил в своих соцсетях глава Железноводска Евгений Бакулин.

На церемонии закладки камня присутствовали сотрудники городской администрации, духовенство, верующие. Особыми гостями стали члены мотоклуба «Ночные волки». Байкеры прибыли на КМВ в рамках проведения международного мотомарша «Дороги Победы. Кавказ - кузница героев».

В дар новому храму представитель мотоклуба передали икону Преображения Господня. Образ был освящен в одном из хамов Калужской области, откуда стартовал мотомарш.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru