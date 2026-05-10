Авиаперевозки на Ставрополье полностью восстановлены

Аэропорты юга России работают в штатном режиме.

10 мая 2026 года отменены ранее введенные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. «КП-Северный Кавказ» ранее сообщала, что 8 мая была временно приостановлена работа аэропортов Ставрополя, Минеральных Вод, Владикавказа, Махачкалы, Магаса, Грозного, Нальчика, а также Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Сочи и Элисты. Напомним, ограничения были введены после атаки беспилотников на административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением на юге страны.

Как сообщает Минтранс России, на 08:30 10 мая запланировано 277 рейсов в аэропорты юга России и обратно, отмен рейсов не производилось. Поданным ведомства, уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают следить за ситуацией. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева, продолжит работу до 12 мая.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru