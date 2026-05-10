На ставропольском рынке «Лира» тушат пожар на площади более 1000 кв. м

К тушению пожара на рынке привлекли огнеборцев из Пятигорска.

Крупное возгорание произошло 10 мая на знаменитом рынке «Лира», расположенном в Предгорном округе в районе Пятигорска.

«Происходит горение павильонов рынка предварительно на площади 1100 квадратов. Есть угроза распространения», - сообщили специалисты МЧС России по Ставропольскому краю.

К тушению крупного пожара привлечены 55 специалистов чрезвычайного ведомства и 13 единиц техники.

«Несмотря на то, что это территория Предгорного района, наши пожарные принимают участие в ликвидации возгорания. Коллеги из МЧС обратились с просьбой направить водовозки нашего Водоканала и муниципального предприятия «САХ», - написал в соцсетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По факту пожара ставропольской краевой прокуратурой края организована проверка. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru