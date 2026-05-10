Режим повышенной готовности вводится в Ставропольском крае.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о введении режима повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. 1- мая и в ближайшие дни по краю прогнозируются ливни, грозы с градом и сильный ветер.

«КП-Северный Кавказ» ранее писала, что с 10 мая и до конца суток 13 мая местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду. Непогода может стать причиной возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий, увеличением числа ДТП, повреждением линий связи и ЛЭП, срывом кровли зданий и нарушением работы систем жизнеобеспечения.

«Краевым минЖКХ и минэнергетики поручил обеспечить готовность к ликвидации нештатных ситуаций. Главам необходимо оперативно реагировать на обстановку и быть на связи с людьми», - сообщил глава региона в своих соцсетях.

Жителям и гостям края напоминают: в экстренных случаях можно обращаться за помощью по единому номеру 112.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru