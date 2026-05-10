Пропавших на Эльбрусе туристов нашли живыми

Спасатели эвакуируют туристов с Эльбруса. Фото: ГУ МЧс России по КБР

Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов, пропавших на Эльбрусе. Как сообщили в республиканском управлении, по данным на 00:15 мск 11 мая их спускают с горы. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное.

Напомним, вечером 10 мая спасателям поступила информация, что на Эльбрусе двое туристов находятся на высоте 5100 метров и не могут спуститься. На помощь им выдвинулись 10 человек и 3 единиц техники.

Поиски осложнялись погодой, в горах держалась минусовая температура. Однако спасателям удалось найти обоих. Сейчас их эвакуируют. Как было заявлено ранее, группа свой маршрут не регистрировала.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru