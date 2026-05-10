Спасатели обнаружили туристов за полночь. Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

Вечером 10 мая на Эльбрусе началась поисково-спасательная операция. Туристы застряли на южном склоне Эльбруса и не могут спуститься.

«Поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5100 метров и не могут самостоятельно спуститься», - рассказали в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Как сообщили в ведомстве, группа не регистрировалась в МЧС. Восхождение проходило через скалы Пастухова - одного из ключевых ориентиров на пути к вершине на высоте 4700 м.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России уже выдвинулись на поиск туристов. Известно, что они находятся на участке, который называется Косая полка, расположенный на высоте 5100 м.

Спасательные работы осложняет плохая погода. В горах лавиноопасно, минусовая температура, снег. Республиканский Гидрометцентр прогнозирует до конца суток 13 мая местами на территории КБР возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.

На Эльбрусе в мае начинается сезон восхождений, который длится по октябрь. В это время на горе много людей. Так, ранее спасатели уже эвакуировали туристку из Монголии, а также 61-летнего мужчину, который получил травму ноги при восхождении.

Туристы чаще всего обращаются за помощью из-за травм или горной болезни. Фото: ГУ МЧС России по КБР

Главная опасность весеннего периода - неустойчивая погода. Из-под снега может открываться жёсткий бутылочный лёд, на котором сложно передвигаться. Туристы чаще всего обращаются за помощью из-за травм, но некоторые теряют или ломают альпинистские кошки либо просто выдыхаются и не могут спуститься самостоятельно.

Эльбрус - самая высокая гора России и Европы. Это потухший вулкан с двумя вершинами, последний раз извергавшийся около двух тысяч лет назад. Западная вершина достигает 5642 м, восточная - 5621 м, они разделены глубокой седловиной, расположенной на высотой около 5300 м.

Сложность восхождения заключается в суровом климате и резкой смене погоды, что делает Эльбрус привлекательным, но очень опасным для неподготовленных туристов. «КП-Северный Кавказ» ранее писала об инициативе властей запретить восхождения туристов-одиночек без сопровождения сертифицированных инструкторов.

По информации на 00:12 11 мая, спасатели МЧС по Кабардино-Балкарии обнаружили туристов. Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Мужчин спускают с горы.

