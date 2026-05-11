В округе Ставрополья проведут капремонт двух школ

В Левокумском округе капитально отремонтируют две школы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Левокумском округе Ставрополья пообещали отремонтировать две школы. Капремонт предстоит школам колах №3 поселка Новокумского и №12 села Турксад. В первом учебном заведении собираются обновить кровлю, а во втором – привести в порядок пищеблок.

«В прошлом году капитально обновили одну школу, в этом - две. Работа продолжается» , – рассказал глава Левокумского округа Андрей Иванов.

На ремонт всего выделено более 11 млн рублей. Источник – бюджеты разного уровня. Помимо ремонта, в школы обещают установить современное оборудование.

Тем временем в Железноводске строят новый храм «Святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского». Закладка первого камня торжественно прошла в День Победы. На церемонии присутствовали верующие, духовенство и сотрудники городской администрации. Первую икону в церковь передали члены мотоклуба «Ночные волки».