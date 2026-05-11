На Центральном стадионе Пятигорска начался ремонт

Глава города отчитался о ходе работ на местных стройках. Фото: стоп-кадр видео Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске начался ремонт Центрального стадиона. Сейчас на месте идет демонтаж подтрибунных помещений и другие Ход работ проконтролировал глава города Дмитрий Ворошилов во время объезда основных строек курорта:

«Начаты работы по обустройству входной группы, капитально ремонтируются трибуны».

Кроме того, он рассказал о строительстве новой школы на 1550 мест. На объекте полностью возвели железобетонный каркас, установили гидроизоляцию и дренаж вокруг здания. Сейчас идут работы по внутриплощадочным сетям, а также обустраиваются внутренние перегородки в подвале.

Также в городе ведут капремонт двух школ и детского сада. А на Новопятигорском озере ведутся последние строительные работы. Обустройство прилегающей территории должны завершить к концу 2026 года.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru