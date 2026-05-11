Школьники округа Ставрополья следят за садом с 850 саженцами

Школьники Предгорного округа ухаживают за молодым садом. Фото: администрация Предгорного округа

В округе Ставрополья школьники ухаживают за садом площадью один гектар. На территории средней школы №10 в селе Юца Предгорного округа год назад был пустырь. Сегодня там распустился сад. Ребята и педагоги высадили 850 яблонь, груш и слив.

«На базе десятой школы планируем открыть аграрный класс. Все вместе это позволит расширить возможности для обучения и развития школьников в сфере АПК, повысить престиж сельскохозяйственных профессий», – рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Школьники под присмотром учителей биологии ухаживают за растениями: рыхлят землю, поливают, защищают от вредителей и формируют кроны. Дети наблюдают за тем, как зацветают деревья, записывают всё в дневники и знакомятся с насекомыми-опылителями. Теперь уроки биологии проходят прямо на улице — теорию тут же закрепляют на практике.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru