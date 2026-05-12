Администрацию Ессентуков обязали оформить бесхозные водопроводные сети. Прокуратура проверила, как местная администрация исполняет законодательство в жилищно-коммунальной сфере.

Выяснилось, что муниципалитет до сих пор не зарегистрировал право собственности на объекты водоснабжения и водоотведения по улицам Зеленой, Кубанской, Донской, Чехова, Терской, в переулках Студенческом, Светлом, Золотистом и на бульваре Энтузиастов.

Все эти сети оказались бесхозными. На кадастровый учет их не поставили, надлежащего обслуживания не было. А это напрямую влияло на качество воды и приводило к авариям. Жители города регулярно сталкивались с перебоями.

Прокуратура подала иск с требованием обязать мэрию поставить сети на учет и оформить на них муниципальную собственность. Суд требования надзорного ведомства полностью удовлетворил.

«Требования прокурора судом удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда – на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре СК.

