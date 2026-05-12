В СКФО в 2026 году выдачи ипотеки выросли на 13%

Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Фото: предоставлено ВТБ

По оценкам ВТБ, в апреле объем выданной ипотеки на рынке достиг порядка 360 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года. Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 трлн рублей— на 55% больше, чем по итогам января — апреля 2025 года. Заметен рост и в регионах Северного Кавказа. Клиенты ВТБ в СКФО с января по апрель 2026 года оформили на 13% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее.

Жители СКФО оформили в банке более 320 ипотечных кредитов за первые 4 месяца 2026 года, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 13 %. Сумма выдачи с января по апрель составила почти 1 млрд рублей, средний чек — 3 млн рублей. В целом по России в ВТБ продажи ипотеки в апреле выросли на 15% год к году. Всего с начала года клиенты получили в банке на покупку жилой недвижимости около 22 тысяч кредитов общим объемом более 114 млрд рублей.

На фоне постепенного смягчения политики ЦБ и снижения рыночных ставок восстанавливается спрос на вторичное жилье, как следствие - увеличивается доля рыночной ипотеки. В структуре продаж ВТБ по итогам апреля доля рыночной ипотеки достигла 45%, увеличившись на 6 пп за месяц.

«Вторичный рынок жилья "оживает". Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов в наших выдачах с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок мы проводим со "вторичкой"», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Следуя за сигналами регулятора, ВТБ в этом году несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке, которую клиенты преимущественно используют для покупки готовой недвижимости