НовостиПроисшествия13 мая 2026 9:50

В Дагестане продлили экстренное предупреждение из-за непогоды

С 13 по 16 мая в республике ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром
Вероника УШИНСКАЯ
В Дагестане ожидаются дожди и град.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане продлили экстренное предупреждение из-за стихии. По данным Дагестанского гидрометцентра, плохая погода ожидается до конца сток 13 мая и в течение суток с 14 по 16 мая. Местных жителей предупреждают о возможных дождях, ливнях, в сочетании с грозой и градом. Ветер при этом может усилиться до 20-23 м/с.

«На реках повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема», – предупредили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Местных жителей предупреждают о повышении риска возникновения ЧП. Так, непогода может провоцировать ДТП, затруднение работы дорожных и коммунальных служб, а также нарушением систем жизнеобеспечения.

В период дождей местных жителей просят по возможности оставаться дома, соблюдать осторожность и укрываться в зданиях, которые расположены выше уровня подтопления.