Во Владимирском и Казанском соборах почтили память святых Ставропольской митрополии

В Ставрополе 12 и 13 мая прошли торжественные богослужения в честь прославления святых Ставропольской митрополии. Событие собрало архиереев Русской Православной Церкви из разных епархий во Владимирском и Казанском соборах.

Поводом для мероприятий стало установление празднования в честь подвижников, пострадавших за веру после революции. Собор святых был утвержден летом 2025 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом по прошению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Празднование назначили на 13 мая — день памяти святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского, который открывает список подвижников.

Вечерняя служба прошла 12 мая в Соборе святого равноапостольного князя Владимира — одном из самых больших храмов региона. Место для торжеств выбрали не случайно: с 2018 года собор является духовным центром Ставрополья и собирает прихожан со всего края. Храм продолжает традиции меценатства: он был возведен по инициативе и на средства генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова.

Утром 13 мая торжества продолжились в соборе Казанской иконы Божией Матери, где прошла Божественная литургия. Во время богослужения владыка вынес икону с изображением святых Ставропольской митрополии и благословил ею молящихся. Прихожане, пришедшие на богослужение, отметили, что это событие они ждали долгие годы.

Эти мероприятия навсегда войдут в историю Ставрополья как день памяти тех, кто ценой собственной жизни сохранил православную веру.