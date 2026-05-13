В пожаре на заправке в хуторе Ставрополья пострадали два человека

В пожаре на заправке в хуторе Ставрополье пострадали два человека Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 мая 2026 года в хуторе Темнореченский Шпаковского округа Ставропольского края произошел пожар на заправке. Как сообщает МЧС России по региону, в результате ЧП два человека пострадали, погибших нет.

«Пожар на 23 километре трассы “Астрахань – Элиста – Ставрополь” ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Детей среди пострадавших нет. Реагирование от МЧС Ставрополья – 13 человек и четыре единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошедшие выходные крупное возгорание произошло на рынке «Лира» в Предгорном округе в районе Пятигорска. Пламя разошлось на площадь в 1100 квадратов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru