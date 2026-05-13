Обновлено. По состоянию на 22:45, основная часть абонентов станицы Ессентукской подключена, остается около 100 абонентов, работы продолжаются.

Вечером 13 мая 2026 года около 3500 абонентов, проживающих в Предгорном округе Ставропольского края, остались без света. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, причиной аварийного отключения электроэнергии в западной части станицы Ессентукской стали проблемы на подстанции «Белый Уголь» в Ессентуках.

«На место происшествия направлена аварийная бригада. Ориентировочное время восстановления электроснабжения уточняется», – написал в своих соцсетях глава Предгорья Николай Бондаренко.

Напомним, также на Ставрополье продолжаются двухнедельные отключения горячей воды. Но это – плановые меры.

Тем временем, в Дагестане семь сел остались без транспортного сообщения из-за повторного размыва дороги. По предварительной информации, ситуация там нормализируется не раньше, чем днем 14 мая.