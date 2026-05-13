Повторное размытие дороги заблокировало семь сел в Дагестане

Накануне в Чародинском районе Дагестана вышла из русла река Рисор. Вода размыла трассу местного значения в районе населенного пункта Читаб. Семь сел остались без транспортного сообщения.
Ближе к вечеру 13 мая в республиканском МЧС отчитались, что дорога восстановлена. Но уже через два часа произошло новое ЧП.
«По состоянию на 20:05 автомобильную дорогу после завершения ремонтных работ вновь подмыло рекой Рисор. Дорога закрыта в превентивных целях, чтобы в темноте избежать несчастных случаев. Временно прекращено транспортное сообщение к семи населенным пунктам», – уточнили в ГУ МЧС по Дагестану.
По информации спасателей, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 15 часам 14 мая.
Тем временем, в Ставропольском крае без света остались около 3500 абонентов из-за серьезной аварии на подстанции.