МинЖКХ взял ситуацию с водоснабжением на контроль

Поздно вечером 13 мая два крупных города в Ставропольском крае остались без воды.

В Невинномысске в 22:40 произошло внезапное отключение электроэнергии на фильтровальной станции «Водоканала». В связи с этим весь город остался без воды. Через 20 минут на место прибыла аварийно-восстановительная бригада. Около половины двенадцатого глава города Михаил Миненков сообщил:

«Электроэнергия восстановлена с использованием резервной линии питания, запускаются насосы. В ближайшее время вода начнет поступать в дома».

Также произошла авария на участке Кубанского водовода, питающего Железноводск. Чтобы приступить к ремонту, необходимо сначала опорожнить систему.

«Задача МинЖКХ и Крайводоканалу – обеспечить старт восстановительных работ ранним утром, как только это станет возможно. Опубликуйте графики, будьте на связи с людьми, реагируйте на запросы. Надо сделать все, чтобы завтра система вернулась в нормальный режим эксплуатации», – написал в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и пообещал, если понадобится, отправить дополнительные автоцистерны для подвоза воды.

Тем временем, 3500 абонентов Предгорья остались без света.