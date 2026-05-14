Ремонт водовода в Железноводске планируют завершить до 12:00 Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Аварийно-восстановительные работы на Кубанском водоводе в Железноводске планируют закончить до 12:00. Ориентировочно до 15:00 водоснабжение и давление в трубах вернутся к норме. Об этом утром 14 мая сообщил мэр города Евгений Бакулин. На время ремонта организован подвоз воды, особенно для социальных объектов.

Авария случилась на границе Железноводска и Предгорного района. Участок находится в низине. По предварительным данным, из-за большого объема дождевых вод произошла подвижка грунта. Конструктивные элементы камеры сместились и оказали давление на трубу. В итоге лопнула заглушка диаметром 500 мм.

Ночью специалисты сбросили воду из системы, чтобы приступить к ремонту. Сейчас на месте работают сразу несколько организаций.

«По предварительной информации, восстановительные работы планируется завершить до 12:00. Возвращение водоснабжения и давления в штатный режим ожидается ориентировочно до 15:00», – сообщил мэр города.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru