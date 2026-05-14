Губернатор поблагодарил полицию Ставрополя за задержание хулиганов

Полиция оперативно задержала хулиганов.

Инцидент произошел в краевой столице 13 мая. Четверо парней средь бела дня разгромили палатку, где торговали клубникой.

Молодые люди перевернули столы с товаром, устроили потасовку. Но своего они не добились. Вместо страха окружающих получили только оперативную реакцию полиции. Правоохранители быстро установили личности нарушителей и доставили их в отдел.

Губернатор края Владимир Владимиров поблагодарил ставропольскую полицию за чёткую и быструю работу. И добавил несколько слов уже в адрес самих задержанных:

«На наших улицах главный - Закон, а не вот такие «деятели» в масках. Нарушители правопорядка ответят за свою выходку. Надеюсь, их горячие головы это хорошо остудит, чтобы впредь было неповадно», - написал глава региона в своих соцсетях.

