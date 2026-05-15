На технические средства реабилитации на Ставрополье направят 13 млн рублей. Фото: минсоц СК

В Ставропольском крае люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно получить технические средства реабилитации. В бюджете региона на эти цели в 2026 году предусмотрено 13 миллионов рублей.

В перечень входит 12 видов изделий – для инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. С начала года уже выдали 454 единицы техники 259 людям. Помощь предоставляют в порядке очереди на основании рекомендаций из индивидуальной программы реабилитации.

«Для человека с инвалидностью технические средства реабилитации часто становятся ключом к самостоятельности, возможности вести полноценную жизнь, работать, общаться», – пояснили в минсоц СК.

Чтобы попасть в очередь, нужно прийти в центр соцобслуживания по месту жительства с паспортом и написать заявление. В первоочередном порядке средства получают дети-инвалиды, ветераны войны и участники специальной военной операции.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru