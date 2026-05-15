Из Минеральных Вод открыты прямые рейсы в Нячанг

Первый рейс "Минводы - Нячанг" запланирован на 23 мая. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туристов из Ставрополья и соседних регионов ждёт приятный сюрприз. Из аэропорта Минеральные Воды теперь можно улететь напрямую во Вьетнам, на знаменитый курорт Нячанг.

Первый рейс запланирован на 23 мая. И это настоящий подарок для тех, кто мечтает о тёплом море, белоснежных пляжах и яркой азиатской атмосфере. И главное - без пересадок.

«Рейсы будут выполняться один раз в 12 дней на комфортных Boeing 767», - сообщили в официальном канале аэропорта Минеральные Воды.

Нячанг давно завоевал любовь туристов со всего юга России. Его фишки - прозрачная бирюзовая вода, песчаные пляжи и аутентичная вьетнамская кухня.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru