Психологические службы для сотрудников детских садов заработают в Махачкале

В детских садах Махачкалы начнут работать психологические службы для сотрудников. Такое решение в управлении образования города приняли после недавнего инцидента с трехлетней девочкой, которая получила травму в дошкольном учреждении. Ей оторвало фалангу пальца на ноге.

Как сообщает издание «Мирмол», отец девочки рассказал, что сотрудники детсада вместо того, чтобы помочь ребенку и вызвать скорую помощь, отправили ее домой с оторванным пальцем в колготке. Его обнаружила бабушка, когда переодевала девочку. Спасти часть конечности не получилось – прошло слишком много времени.

Заведующую учреждения от работы отстранили, а двух воспитательниц и няню арестовали. Они останутся под стражей до 7 июня включительно.

«В каждом учреждении будет работать отдельная психологическая служба, которая будет взаимодействовать не только с детьми, но и с работниками тоже. Если кто-то попадет в поле зрения как нерадивый работник, как работник, в котором есть какая-то доля агрессии и жестокости, я могу с уверенностью сказать, что он не будет допущен к детям», – рассказала начальник управления образования Махачкалы Шаганэ Баймурзаева.

Чиновница добавила, что в будущем также будут дорабатывать критерии отбора для работы в детских садах. Сейчас основные – это наличие профильного образования и справка о несудимости.

