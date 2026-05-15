Жители Буденновского округа Ставрополья отправили помощь бойцам СВО. Фото: администрация Буденновского округа

Гуманитарный конвой отправили из Буденновского округа Ставрополья в зону специальной военной операции. Жители Прикумья собрали для военнослужащих продукты, воду, оборудование и вещи первой необходимости.

Особое внимание при формировании груза уделили запасам питьевой воды. С наступлением жары она стала особенно востребована. Вместе с водой бойцам отправили продукты питания, предметы личной гигиены, генераторы и обогреватели.

Несмотря на теплую погоду, обогреватели по-прежнему остаются необходимыми. В блиндажах сохраняется сырость, особенно ночью, поэтому такие вещи продолжают пользоваться спросом у военнослужащих.

Отдельной частью груза стали маскировочные сети. Их изготавливают сами жители округа. В этой работе участвуют волонтеры, школьники, сотрудники учреждений и представители старшего поколения.

«Поддержка военнослужащих в округе давно стала общим делом. Жители регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи, волонтерских акциях, помогают в формировании и отправке грузов для бойцов», – рассказали в администрации муниципалитета.

В ближайшее время гуманитарный груз доставят бойцам.

