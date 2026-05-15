Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 9:29

За сутки в Ставропольском крае потушили шесть пожаров

При пожарах и ДТП никто не пострадал, в пруду утонул 25-летний мужчина
Ева ТКАЧЕНКО
За сутки в Ставропольском крае потушили шесть пожаров

За сутки в Ставропольском крае потушили шесть пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки на Ставрополье зарегистрировали шесть техногенных пожаров. Чрезвычайных ситуаций не произошло. На пожарах и дорожных авариях обошлось без пострадавших, но на водном объекте зафиксирована гибель человека.

Самый крупный пожар случился в Лермонтове на улице П. Лумумбы. Там горели семь хозяйственных построек на общей площади 150 квадратных метров. Справиться с огнем помогли 18 специалистов и пять единиц техники.

Еще одно серьезное возгорание произошло в селе Обильном на улице Новой. Огонь полностью уничтожил жилой дом площадью 70 квадратов. На тушение выезжали 7 огнеборцев и две единицы техники.

За сутки также случилось четыре ДТП. На трех из них работу сотрудников МЧС привлекали. На водных объектах края зарегистрировано одно происшествие. В пруду поселка Терский утонул мужчина 2001 года рождения. Причины трагедии пока устанавливаются.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru